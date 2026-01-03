Mansur Yavaş: 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarında yürütülen çalışmaları inceleyerek, "Yüzey suyunu Ankara'ya aktarmak için uzun süredir devam eden çalışmalarda son platformun tamamlanmasıyla birlikte basınç ve su problemi ortadan kalkacak. En azından hiç yağmur, kar yağmasa bile 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin içme suyu güvenliğini güçlendirmek amacıyla Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarında devam eden çalışmaları inceledi. Çamlıdere Barajı'ndaki incelemelerin ardından açıklama yapan Yavaş, çalışmalar sonucunda Ankara'nın en zorlu kuraklık senaryolarına karşı dahi güçlü bir su rezervine kavuştuğunu belirterek, "Hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 200 günlük suyumuz var. Yüzey suyunu Ankara'ya aktarmak için uzun süredir devam eden çalışmalarda son platformun tamamlanmasıyla birlikte basınç ve su problemi ortadan kalkacak. En azından hiç yağmur, kar yağmasa bile 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

'ALTERNATİF ÇÖZÜMLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Yavaş, mevcut durumda Ankara merkezinde yaşanan basınç sorunlarının, eski sistemlerin yetersiz kapasitesinden kaynaklandığını belirterek, ekiplerin kimseyi susuz bırakmadan dengeli dağıtım sağlamak için zorlu kış koşullarında gece gündüz çalıştığını söyledi. Gerede projesinden beklenen su miktarının kuraklık nedeniyle sağlanamadığını aktaran Yavaş, geçmişte, '2050'ye kadar su sorunu yaşanmayacak' denilen hesapların iklim kriziyle bozulduğunu söyledi. Yavaş, "Kuraklık yalnızca Ankara'yı değil, Gerede havzasını da etkiledi. Ancak biz, yağışı beklemeden alternatif çözümleri sahada hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Su tasarrufunun da hayati önem taşıdığını vurgulayan Yavaş, "10 tonun altında, ihtiyaca uygun kullanım sağlanırsa bu 200 günlük süreyi 1 yılın çok üzerine çıkarabiliriz. Su bollaşsa bile tasarruf etmek zorundayız. Dünya bu noktaya gidiyor" açıklamasında bulundu.

'ANKARA'NIN YÜZDE 98'İ SU ALIYOR'

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya ise Çamlıdere'de yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "3'üncü dubayı da devreye alıyoruz. Şu anda Ankara'nın yüzde 98'i su alıyor, yalnızca yüksek kotlarda yüzde 2'lik bir kesimde sorun var. Platform tamamlandığında bu bölgelerde de kesintisiz su sağlanacak" dedi.