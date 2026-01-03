Haberler

Mansur Yavaş: 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz

Mansur Yavaş: 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarındaki çalışmaları inceledi. Yavaş, su sıkıntısının ortadan kalkacağı ve 200 günlük su rezervinin sağlanacağı müjdesini verdi.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarında yürütülen çalışmaları inceleyerek, "Yüzey suyunu Ankara'ya aktarmak için uzun süredir devam eden çalışmalarda son platformun tamamlanmasıyla birlikte basınç ve su problemi ortadan kalkacak. En azından hiç yağmur, kar yağmasa bile 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin içme suyu güvenliğini güçlendirmek amacıyla Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarında devam eden çalışmaları inceledi. Çamlıdere Barajı'ndaki incelemelerin ardından açıklama yapan Yavaş, çalışmalar sonucunda Ankara'nın en zorlu kuraklık senaryolarına karşı dahi güçlü bir su rezervine kavuştuğunu belirterek, "Hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 200 günlük suyumuz var. Yüzey suyunu Ankara'ya aktarmak için uzun süredir devam eden çalışmalarda son platformun tamamlanmasıyla birlikte basınç ve su problemi ortadan kalkacak. En azından hiç yağmur, kar yağmasa bile 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

'ALTERNATİF ÇÖZÜMLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Yavaş, mevcut durumda Ankara merkezinde yaşanan basınç sorunlarının, eski sistemlerin yetersiz kapasitesinden kaynaklandığını belirterek, ekiplerin kimseyi susuz bırakmadan dengeli dağıtım sağlamak için zorlu kış koşullarında gece gündüz çalıştığını söyledi. Gerede projesinden beklenen su miktarının kuraklık nedeniyle sağlanamadığını aktaran Yavaş, geçmişte, '2050'ye kadar su sorunu yaşanmayacak' denilen hesapların iklim kriziyle bozulduğunu söyledi. Yavaş, "Kuraklık yalnızca Ankara'yı değil, Gerede havzasını da etkiledi. Ancak biz, yağışı beklemeden alternatif çözümleri sahada hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Su tasarrufunun da hayati önem taşıdığını vurgulayan Yavaş, "10 tonun altında, ihtiyaca uygun kullanım sağlanırsa bu 200 günlük süreyi 1 yılın çok üzerine çıkarabiliriz. Su bollaşsa bile tasarruf etmek zorundayız. Dünya bu noktaya gidiyor" açıklamasında bulundu.

'ANKARA'NIN YÜZDE 98'İ SU ALIYOR'

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya ise Çamlıdere'de yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "3'üncü dubayı da devreye alıyoruz. Şu anda Ankara'nın yüzde 98'i su alıyor, yalnızca yüksek kotlarda yüzde 2'lik bir kesimde sorun var. Platform tamamlandığında bu bölgelerde de kesintisiz su sağlanacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor

Görüntüler vahim: Venezuela'ya karadan da müdahale başladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek