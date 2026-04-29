Ankara Polatlı'da yol çalışmasında kafatası ve kemik parçaları bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir kırsal mahallede yol yapım çalışmaları sırasında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Polatlı ilçesine bağlı kırsal Yenidoğan Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmaları esnasında kepçe operatörü, kazı yaparken toprak altında kafatası ve kemik parçalarına rastladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan insana ait kafatası ve kemik parçaları, detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.