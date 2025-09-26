Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaşamını yitiren Sınırlı Sorumlu Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu'nun cenazesi Polatlı ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 76 yaşındaki Bıyıkoğlu için Polatlı Pancar Kooperatifi'nde tören düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Bıyıkoğlu'nun cenazesi Yeni Mahalle Camisine getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Bıyıkoğlu'nun cenazesi Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Bıyıkoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve vatandaşlar katıldı.