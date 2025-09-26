Haberler

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınırlı Sorumlu Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra Polatlı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve siyasi figürler katıldı.

Yaşamını yitiren Sınırlı Sorumlu Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu'nun cenazesi Polatlı ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 76 yaşındaki Bıyıkoğlu için Polatlı Pancar Kooperatifi'nde tören düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Bıyıkoğlu'nun cenazesi Yeni Mahalle Camisine getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Bıyıkoğlu'nun cenazesi Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Bıyıkoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.