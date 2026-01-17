Haberler

Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'da etkili oldu. Gece saatlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken, belediye ekipleri olumsuzluklara karşı önlemler aldı.

Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı.

Gece saatlerinde yağış nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, belediye ekiplerince olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Kan donduran vahşet kamerada! İşte Atlas'ın son anları
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Kan donduran vahşet kamerada! İşte Atlas'ın son anları
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı