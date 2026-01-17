Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Ankara'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'da etkili oldu. Gece saatlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken, belediye ekipleri olumsuzluklara karşı önlemler aldı.
