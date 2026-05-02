Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, mayıs ayında meraları ve ormanlık alanları beyaza bürüdü.

İlçenin 1500 ile 1900 rakımlı Yukarı Çavundur bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırarak kış manzaralarını andıran görüntüler oluşturdu.

Yağış nedeniyle mera ve ormanlık alanlar ilkbaharda beyaza büründü.

Bölgede yaşayan Erol Çakır, mayıs ayında kar yağışıyla karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Kar ve yağmur için dua ettik. Bu yıl bereketli geçiyor. Rabbimden gelen her şeyi kabul ediyoruz." dedi.

Gürbüz Çalışkan ve Selahattin Keser ise yağışların bereket olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
500

