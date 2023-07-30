Ankara'nın tahıl ambarında hasat zamanı

ANKARA - Ankara'da TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki 91 bin 467 dekar alanda ekimi yapılan hububatların hasadı sürerken, rekoltenin ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi yüzleri güldürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge işletmelerinde hasat devam ediyor. Bu çerçevede TİGEM'in 215 bin dekar arazi varlığı ile 4'üncü büyük işletmesi olan Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde temmuz ayının gelmesiyle hasat başladı. Yüzde 90'ı buğday olarak gerçekleştirilen hasat, 91 bin 467 dekarlık alanda 14 biçerdöverle sürdürülürken, 45 bin dekarlık alanda çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık bir hafta içerisinde de hasadın sona ermesi bekleniyor.

"Hasat faaliyetine 14 biçer, 8 kamyon ve 50 personel ile devam etmekteyiz"

İşletmede süren hasat faaliyetiyle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan TİGEM Polatlı İşletmesi Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Evren Albayrak, işletmede ekim ayında ekilen hububatların hasadına korunga ile başlandığını belirterek, "85 bin 233 dekar alanda buğday, 5 bin 133 dekar tohumluk fi ve bin 101 dekar alanda korunga olmak üzere toplamda 91 bin 467 dekar alanda hasadımız gerçekleşmiş olacak. Hasat faaliyetine 14 biçer, 8 kamyon ve 50 personel ile devam etmekteyiz. Korunga, tohumluk fi hasadımız tamamlanmış olup, buğday hasadıyla devam etmekteyiz" dedi.

27 bin ton mahsul üretimi planladıklarını aktaran Albayrak, "Yaklaşık 10 gün içerisinde hasadımızı bitirmeyi planlamaktayız. Bu yıl yüksek bir rekolte beklemekteyiz. TİGEM işletmelerinin yaklaşık yüzde 10'u Polatlı Tarım İşletmesi tarafından karşılanmaktadır. Hasadın kazasız belasız bitmesi temennimiz" diye konuştu.

Albayrak, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde hayvancıların ihtiyacını karşılayan kaba yem üretimi yapıldığını da dile getirerek, şunları söyledi:

"Yonca biçim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ayriyeten mısır ekilişimiz bulunmaktadır. Hasat faaliyetleri tamamlandıktan sonra tohum hazırlama faaliyetlerimiz devam etmekte. Tahmini 27 bin ton mahsul üretimimizi bitirdikten sonra tohum hazırlama faaliyetlerimiz başlayıp ilaçlı ve sertifikalı tohumlarımız üretilecek. Ülke çiftçilerine dağıtılmak üzere ağustos, eylül ve ekim aylarında satışlarımız planlanmaktadır."

İşletmede Bezostaja, Reis ve Tosunbey adlı üç farklı yerli ve milli çeşit bulunduğunu vurgulayan Albayrak, "Hasat faaliyetlerinden sonra tahliye ürün olarak çıkan saplarımız, kendi balya makinelerimiz, kendi işçilerimizle balya yapılıyor. Çıkan balyalar, işletmemizin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığında yem olarak kullanılıyor. Yüksek verim beklentimiz nedeniyle sap verimimiz de etkilenmiştir. Yüksek bir sap üretimi beklemekteyiz. Yaklaşık 36 bin dekar alanda balya üretimi yapmaktayız" ifadelerini kullandı.