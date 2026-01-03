ABB Başkanı Yavaş, Çamlıdere ve Eğrekkaya Barajı'nda yürütülen çalışmaları inceledi Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere ve Eğrekkaya Barajı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Yüzey suyunu Ankara'ya aktarmak için uzun süredir devam eden çalışmalarda son platformun tamamlanmasıyla birlikte basınç ve su problemi ortadan kalkacak." ifadesini kullandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, kentin içme suyu güvenliğini güçlendirmek amacıyla Çamlıdere Barajı ve Eğrekkaya Barajı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çamlıdere Barajı'ndaki incelemelerin ardından açıklama yapan Yavaş, yapılan çalışmalar sonucunda Ankara'nın en zorlu kuraklık senaryolarına karşı dahi güçlü bir su rezervine kavuştuğunu söyledi.

Yavaş, barajda hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 200 günlük suyun olduğunu belirterek "Yüzey suyunu Ankara'ya aktarmak için uzun süredir devam eden çalışmalarda son platformun tamamlanmasıyla birlikte basınç ve su problemi ortadan kalkacak. En azından hiç yağmur, kar yağmasa bile 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz." dedi.

"Tasarruf etmek zorundayız"

Mevcut durumda Ankara merkezinde yaşanan basınç sorunlarının, eski sistemlerin yetersiz kapasitesinden kaynaklandığını aktaran Yavaş, ekiplerin kimseyi susuz bırakmadan dengeli bir dağıtım sağlamak için zorlu kış koşullarında gece gündüz çalıştığını söyledi.

Yavaş, Gerede Projesi'nden beklenen su miktarının kuraklık nedeniyle sağlanamadığını anımsatarak geçmişte, "2050'ye kadar su sorunu yaşanmayacak" denilen hesapların iklim kriziyle bozulduğunu belirterek "Kuraklık yalnızca Ankara'yı değil, Gerede havzasını da etkiledi. Ancak biz, yağışı beklemeden alternatif çözümleri sahada hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Su tasarrufunun da hayati önem taşıdığını vurgulayan Yavaş, "10 tonun altında, ihtiyaca uygun kullanım sağlanırsa bu 200 günlük süreyi bir yılın çok üzerine çıkarabiliriz. Su bollaşsa bile tasarruf etmek zorundayız. Dünya bu noktaya gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda Ankara'nın yüzde 98'i su alıyor"

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya ise Çamlıdere'de yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirterek "Cumartesi günü üçüncü dubayı da devreye alıyoruz. Şu anda Ankara'nın yüzde 98'i su alıyor, yalnızca yüksek kotlarda yüzde 2'lik bir kesimde sorun var. Platform tamamlandığında bu bölgelerde de kesintisiz su sağlanacak." dedi.

Başkaya, sanayi dalgıçlarıyla yürütülen ve sona yaklaşılan çalışmalara ilişkin, "Eğrekkaya Barajı'nda sanayi dalgıçlarımız çalışıyor. Zamanında su alma yapımıza bir bağlantı yapılmış. Verdiğimiz suyun bir kısmı buradan dönüyor. Bu çalışmayla suyumuzu 50 bin metreküp daha artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.???????