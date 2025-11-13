Haberler

Ankara'nın Popüler 'Kızılay' Tabelası 3. Kez Yenilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankaya'daki 'Kızılay' yazılı yön tabelası, çalınması ve zarar görmesi nedeniyle 3. kez yenilendi. Gençler arasında popüler hale gelen tabela, fotoğraf çekimi için ziyaret edilen bir mekan haline geldi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan ve sosyal medyada popüler hale gelen 'Kızılay' yazılı yön tabelası, çalınması ve zarar görmesi nedeniyle 3'üncü kez yenilendi.

Kennedy Caddesi'ndeki 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi. Daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından götürülen tabelanın yerine yenisi geldikten sonra üzeri kirletilen tabela, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tekrar yenilendi. Ardından zarar gören tabela, tekrar yenilendi. Birçok kişi, arkadaşlarının yardımıyla tabelaya asılıp, çektirdikleri fotoğrafları 'En Ankara fotoğrafım' etiketiyle sosyal medyada paylaştı. Trafik ışıklarında bekleyen vatandaşlar da araçlarından fotoğraf çekmeye başladı.

'KIZIMIN ISRARIYLA BURAYA GELDİK'

Sosyal medya üzerinden paylaşımları gören bazı gençlerse tabelayla fotoğraf çektirmek için il dışından aileleri ile birlikte Ankara'ya geldi. Ailesiyle birlikte sınava girmek için Antalya'dan Ankara'ya gelen Doğa Orman da annesi Dilek Orman'la beraber 'Kızılay' tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Anne Dilek Orman, "Benim haberim yoktu, kızımın ısrarıyla buraya geldik. Birkaç fotoğraf çekindik. Gençler, kendilerine göre bir eğlence üretmişler" dedi.

'TALEBAYI ALIP EVİNE GÖTÜRENLER VARMIŞ'

Tabelanın bulunduğu caddede bir restoranda aşçı olarak çalışan Cemile Çoban, "Tabelaya bir gün asılıyorlar, bir gün çiziyorlar; daha dün belediye tekrar yenisini getirip taktı. Tabelayı alıp evine götürenler varmış. İl dışından gelenler var; satışlarımızı etkilemediler ama sadece fotoğraf çektirip gidiyorlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.