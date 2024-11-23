Ankara'nın Kuzey İlçelerine Kar Yağışı Başladı

Ankara'nın kuzey ilçelerine kar yağışı bağışladı

ANKARA - Ankara'nın kuzey ilçelerine kar yağışı başladı.

Ülke genelinde etkili olan yağışlarla Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kendini kar yağışı olarak gösterdi. Marmara bölgesinde etkili olan kar yağışı Ankara'ya da ulaştı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Çamlıdere ve Kızılcahamam'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.