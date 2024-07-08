Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı kırsal mahallede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Saray Mahallesi'nde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı kırsal mahallede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Saray Mahallesi'nde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Ağaçlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.