Ankara'nın Güdül ilçesindeki Kirmir Çayı vadisi piknik alanı olarak yeniden düzenlenecek.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yeşilöz Mahallesi'nin hemen altından geçen Kirmir Çayı'nda ıslah çalışması başlatıldığını belirtti.

Kirmir Çayı vadisini piknik alanı olarak düzenleyeceklerine işaret eden Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan ıslah çalışması dolayısıyla suyun akışı daha da kontrollü bir şekilde sağlanacak. Ayrıca, mağaralara çıkışlar daha düzenli hale gelecek. Mahallenin çeşitli sokaklarında kilitli parke taşı döşeme çalışmamız sürüyor. Çevre düzenlemesine oldukça önem veriyoruz. Şelalenin çevresini ve sosyal tesisleri yeniledik ve halkın hizmetine sunduk."