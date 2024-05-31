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Ankara'nın Güdül ilçesinde dere yataklarında temizlik yapıldı

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Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Güdül ilçesinde dere yataklarında temizlik çalışması başlattıklarını ve tertemiz bir ilçe oluşturma çabasında olduklarını söyledi.

Ankara'nın Güdül ilçesindeki dere yataklarında iş makineleri ile temizlik yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, dere ıslah çalışmaları kapsamında, ilçeden geçen dere yataklarında temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Tertemiz bir ilçe oluşturma çabasında olduklarının altını çizen Doğanay, şunları kaydetti:

"Dere yataklarını temizleyip, akışkanlığını sağlamaya çalışıyoruz. Buralarda su ve kirlilik birikmesine müsaade etmeyeceğiz. Su rahatlıkla akabilecek."

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Doğanay Ankara Güdül Çevre Belediye Yaşam Güncel Haberler

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