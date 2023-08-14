Ankara'nın Güdül ilçesinde asfaltlama ve yol bakım çalışması gerçekleştirildi

Güdül Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerindeki yollarda sıcak asfalt serimi ve bakım çalışması yaptı. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başkentin gözdesi olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.