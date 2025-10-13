Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Kahramankazan'da Kutlandı
Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler Ankara'nın başkent oluşunu çeşitli gösterilerle kutladı. Okul Müdürü Ali İpekçi'nin konuşmasının ardından video gösterisi, müzik dinletisi ve meddah gösterisi yapıldı. Etkinliğe yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı Kahramankazan'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen kutlama programında öğrenci ve öğretmenler hazırladıkları gösterileri sundu.
Okul Müdürü Ali İpekçi, yaptığı açılış konuşmasında Ankara'nın başkent oluş sürecini ve başkent yapılmasının sebeplerini anlattı.
Kutlama programında bir öğrencinin sunumuyla Ankara'nın başkent oluşunu konu alan video gösterisi, müzik dinletisi sunuldu. Öğrenciler Ankara'yı konu alan şiirler okudu, Ankara'nın başkent olma sürecini anlatan "Anadolu'nun yeni başkenti Ankara" adlı meddah gösterisi sergilendi. Seymen ekibi de Ankara yöresi halkoyunları gösterisi sundu.
Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama etkinliğine Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, öğrenciler ve velileri katıldı.
Program Kaymakam Abdullah Selim Parlar'ın öğrencileri tebrik etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.