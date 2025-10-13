Haberler

Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Kahramankazan'da Kutlandı

Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Kahramankazan'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler Ankara'nın başkent oluşunu çeşitli gösterilerle kutladı. Okul Müdürü Ali İpekçi'nin konuşmasının ardından video gösterisi, müzik dinletisi ve meddah gösterisi yapıldı. Etkinliğe yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı Kahramankazan'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen kutlama programında öğrenci ve öğretmenler hazırladıkları gösterileri sundu.

Okul Müdürü Ali İpekçi, yaptığı açılış konuşmasında Ankara'nın başkent oluş sürecini ve başkent yapılmasının sebeplerini anlattı.

Kutlama programında bir öğrencinin sunumuyla Ankara'nın başkent oluşunu konu alan video gösterisi, müzik dinletisi sunuldu. Öğrenciler Ankara'yı konu alan şiirler okudu, Ankara'nın başkent olma sürecini anlatan "Anadolu'nun yeni başkenti Ankara" adlı meddah gösterisi sergilendi. Seymen ekibi de Ankara yöresi halkoyunları gösterisi sundu.

Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama etkinliğine Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, öğrenciler ve velileri katıldı.

Program Kaymakam Abdullah Selim Parlar'ın öğrencileri tebrik etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Bir anda yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.