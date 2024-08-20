Ankara Milli Eğitim Müdürü Beypazarı'nda İncelemelerde Bulundu

Ankara Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Beypazarı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Koçak, Şube Müdürü Hakan Caner ile geldiği ilçenin Kapıağzı bölgesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu tarafından karşılandı.

Beraberindekilerle Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Koçak, merkez müdürü Mesut Doğan'dan bilgi aldı.

Koçak, daha sonra Kaymakam Vedat Yılmaz'ı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Başağaç bölgesindeki okul alanlarında incelemelerde bulunan Koçak, il genelinde 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunun sorunsuz geçmesi için eksiklileri gözden geçirdiklerini, bu anlamda ilçe ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.???????