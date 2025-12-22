Haberler

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 25 şüpheli tutuklandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı. 25 şüpheli tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bazı mağdurları banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirdikleri, yatırılan paraların kısa süre içerisinde çekilerek şüphelilerin kontrolüne geçirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 28 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

