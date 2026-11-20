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Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 11 kişiyi yaklaşık 65 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 18 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Telefonla aradıkları kişilere haklarında soruşturma yürütüldüğünü, kimlik bilgilerinin suç örgütlerince ele geçirildiğini ve isimlerinin çeşitli suçlara karıştığını söyleyen şüphelilerin, mağdurların para ve ziynet eşyalarını teslim etmelerini sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin güven kazanmak ve söylediklerini inandırıcı kılmak için mağdurlara sahte polis kimlikleri ve çeşitli belgeler gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA