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Ankara merkezli 7 ilde müstehcenlik operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internet ve sosyal medyada 'müstehcenlik' ve 'fuhuş' suçlarına yönelik 7 ilde operasyon düzenlendiğini, 54 şüpheliden 45'inin gözaltına alındığını bildirdi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internette ve sosyal medyada "müstehcenlik" ve "fuhuş" suçları kapsamında paylaşımlar yapanlara yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheliden 45'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, toplumun her kesiminin ve her yaş grubunun ulaşabileceği şekilde internet ortamında ve sosyal medya sitelerinde Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" ve TCK'nin 227. maddesinde düzenlenen "fuhuş" suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunulduğu tespit edildi.

Söz konusu paylaşımların genel ahlaka aykırı, aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan, gelişimlerini zedeleyen, cinsiyetsizleştirmeye teşvik eden ve kamu düzenini bozacak nitelikte olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, Ankara merkezli olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 54 şüpheliden 45'i gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında ve bir şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin de gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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