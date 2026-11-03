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Ankara merkezli 3 ilde arkadaşlık uygulaması operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara merkezli 3 ilde arkadaşlık uygulamasından tanıştıkları kişilerin telefon şifrelerini öğrenip cep telefonlarını çaldıktan sonra banka hesaplarındaki parayı başka hesaplara aktaran suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i örgüt yöneticisi 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 3 ilde, arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kişilerin telefon şifrelerini öğrenip cep telefonlarını çaldıktan sonra banka hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktardıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i örgüt yöneticisi 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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