Ankara merkezli 3 ilde arkadaşlık uygulaması operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 3 ilde arkadaşlık uygulaması operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara merkezli 3 ilde arkadaşlık uygulamasından tanıştıkları kişilerin telefon şifrelerini öğrenip cep telefonlarını çaldıktan sonra banka hesaplarındaki parayı başka hesaplara aktaran suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i örgüt yöneticisi 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 3 ilde, arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kişilerin telefon şifrelerini öğrenip cep telefonlarını çaldıktan sonra banka hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktardıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i örgüt yöneticisi 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı