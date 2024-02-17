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SİME-SEN, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anma töreni düzenledi

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Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Törende konuşan sendika başkanı ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı, saldırıda hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını vurguladı.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

Sendika Genel Başkanı Haluk Baytemir, anma törenindeki konuşmasında, üzerinden 8 yıl geçen saldırıda 12 sivil memur, 11 astsubay, 2 işçi, 1 Mehmetçik ve 3 sivil olmak üzere 29 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Baytemir, "Yaşadığımız toprak parçasını bizlere vatan kılan, bizlere millet olma şuurunu aşılayan şehit ve gazilerimizin hatırası, gönlümüzde ebediyen canlı kalacaktır. Şehit ve gazilerimizi asla unutmayacak, unutturmayacak, uğruna can verdikleri mukaddes değerleri ve vatanımızı en kıymetli emanet bilip muhafaza ederek gelecek nesillere aktaracağız." diye konuştu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen de saldırıyı lanetleyerek, hayatını kaybedenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dualar okundu, alana çelenk ve karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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