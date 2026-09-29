Haberler

Ankara Mamak'ta 4. kattaki dairedeki yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Mamak'ta 4. kattaki dairedeki yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Mamak'ta apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken dumandan etkilenen anne ve oğluna olay yerinde ayakta müdahale edildi, ev kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan Mahallesi 293'üncü Sokak'taki 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çıktığı dairede S.A. ile oğlu A.A.'nın mahsur kaldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda anne ile oğlu kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ile oğluna olay yerinde ayakta müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı

İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncudan 8 yıl sonra gelen itiraf! Yine onunla evlenirdim
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

Bakan Çiftçi’den fon krizi ile ilgili çok net mesaj: O elleri kırarız
Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı

Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı
Montella 'İstifa yok' dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu

Montella "İstifa yok" dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Ali Koç Ferhat Gündoğdu için bunları söylemişti: Ne olduğunu bütün ülke görecek

"Ne olduğunu bütün ülke görecek" dediği ismi bu sabah evinden aldılar
Gaziantep'te arkadaş kavgası cinayetle bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı