Ankara Mamak'ta 4. kattaki dairedeki yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

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ANKARA'nın Mamak ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan Mahallesi 293'üncü Sokak'taki 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çıktığı dairede S.A. ile oğlu A.A.'nın mahsur kaldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda anne ile oğlu kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ile oğluna olay yerinde ayakta müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı