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Ankara Kitap Fuarı'na Yağışa Rağmen Yoğun İlgi

9 Aralık 2023 16:27 Son Güncelleme: 16:29 Abone Ol

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'na gelen vatandaşlar, yağışa rağmen uzun süre kapı önünde bekledi. ATO Congresium'da gerçekleştirilen ve 1 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilerine açan fuarda, 500'ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşuyor. Yazar ve eleştirmen Gülseren Budayıcıoğlu'nun onur konuğu olduğu, konuk ülkenin Güney Kore olarak belirlendiği fuarda, hafta sonunda da yoğunluk oluştu. Başkentte etkili olan yağışa aldırmayarak fuar kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, içeri girebilmek için bir süre bekledi. Gencinden yaşlısına her kuşaktan ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, kitabevlerinin stantlarının önünde de kalabalıklar oluştu. Fuar, yarın akşama kadar ziyaret edilebilecek.