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Ankara Keçiören'de sağanakta çöken Gülgün Sokak'ta onarım çalışmaları sürüyor

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Ankara Keçiören'de sağanakta çöken Gülgün Sokak'ta onarım çalışmaları sürüyor
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Ankara Keçiören'de sağanakta çöken Gülgün Sokak'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin onarım çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri göçüğü kapatırken vatandaşlar da çalışmalara destek verdi; çökme nedeniyle park halindeki çok sayıda araç hasar görmüştü.

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Keçiören ilçesinde çöken yolda onarım çalışmaları sürüyor.

Sağanak nedeniyle Gülgün Sokak'ta çöken yolda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarım çalışmaları başlatıldı.

Belediye ekiplerince iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla göçük kapatılırken vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Çökme nedeniyle park halindeki çok sayıdaki araç hasar görmüştü.

Kaynak: AA
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