Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Sobadan çıktığı belirlenen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında odadaki aynı rafta bulunan çiçekler yanarken Kur'an-ı Kerim'in zarar görmediği görüldü.

Evde yaşayan Ganime Elhüseyin, 13 yıl önce Irak'tan Türkiye'ye geldiklerini, çocukları ve torunlarıyla 5 yıldır bu evde yaşadıklarını belirterek, "Yangında tüm eşyalarımız yandı, sadece Kur'an-ı Kerim yanmamış. 30 bin liramız vardı, o da yandı. Kocam yok, yetim torunlarım var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hayırseverlerin yardımını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA