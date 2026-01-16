Haberler

Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Anadolu Ajansının düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katılarak 6 farklı kategorideki fotoğraflara oy verdi. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldız, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Yıldız, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Günlük Hayat"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

Yıldız, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

