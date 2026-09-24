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Ankara istikametinde seyir halindeki tır Bolu'da yanarak kullanılamaz hale geldi

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ankara istikametinde seyir halindeyken yanan tırda sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yeniçağa ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Ankara istikametinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırda seyir halindeyken yangın çıktı.

Tırı, emniyet şeridine çeken sürücüsü, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yeniçağa ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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