Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu'ndan Leman Dergisine Suç Duyurusu

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu'ndan Leman Dergisine Suç Duyurusu
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Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan Leman dergisine karşı suç duyurusunda bulundu. Üyeler, dergiyi nefret suçu ve provokasyon ile suçlayarak, basın açıklaması yaptı.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan Leman dergisine yönelik suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde toplanan platform üyeleri, "Hakaret ifade özgürlüğü değildir" yazılı pankartlar açarak, sloganlar attı.

Gruptakiler adına konuşan Zeynel Abidin Özkan, Leman dergisinin son sayısında, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa gibi insanlık tarihinin kutlu önderlerini çirkin bir üslupla karikatürize ettiğini söyledi.

Bunun açık bir nefret suçu ve sistemli bir tahrik girişimi olduğunu savunan Özkan, bu yayının ne basın özgürlüğüyle ne de ifade hakkıyla açıklanabileceğini belirtti.

Olayın, doğrudan halkın kutsallarına hakaret ederek, dini değerleri aşağılamayı ve toplumu kin ile düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan bir provokasyon olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Leman dergisi ve muadili sözde neşriyat, basın ve yayın kuruluşları ile bunların kadroları da iç huzurumuzu bozmaya, kutsallarına yönelik saldırılarla kitleleri tahrik ederek bir çatışma çıkarmak suretiyle bu küresel şer odaklarının ırgatlığına soyunmuşlardır. Bu tür yayınlar, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak Türkiye'yi içeriden karıştırmak isteyen dış odakların maşası olan eller tarafından yönlendirilmektedir. Dış mihrakların oluşturduğu psikolojik ve kültürel savaşın bir parçası olan bu yayınlar, halkı birbirine düşürmeyi, dini değerleri aşındırmayı ve milletin birliğini dinamitlemeyi amaçlamaktadır."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından avukatlarıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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