Ankara İl Jandarma, uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheliyi gözaltına aldı

Ankara İl Jandarma, uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi; 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu, 3 av tüfeği, 5 tabanca, 347 mühimmat ve 6 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 3 av tüfeği, 7 çadır, 5 elektronik terazi, 5 tabanca, 347 tabanca mühimmatı, 6 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA