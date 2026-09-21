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Ankara İl Jandarma sanal devriyesinde 420 siteye erişim engellendi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 14-21 Eylül'de yürütülen sanal devriyede 759 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis içeren 350, oltalama dolandırıcılığı yapan 4 ve müstehcen içerik barındıran 66 site BTK'ya bildirilerek erişime engellendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındıran 420 internet sitesine erişim engellendi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14-21 Eylül tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 759 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 350, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4, müstehcen içerikli paylaşım barındıran 66 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek erişime engellendi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Etimesgut ilçesindeki 2 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Bu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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