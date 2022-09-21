Peru kahvesi tanıtıldı Güncel Haberler Ankara'da Peru kahvesinin tanıtımı yapıldı. Ankara'da Peru kahvesinin tanıtımı yapıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikle, Ankara Kahve Festivali öncesinde Peru kahvesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtıma, basın mensupları ve birçok davetli katıldı. Tanıtım öncesi Peru kahvesine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda konuşan Peru Büyükelçiliği diplomatlarından Maria Ximena Martel, ülkesinde üretilen kahvenin çeşitlerini anlattı. Martel, Peru Büyükelçiliğinin, 23-25 ??Eylül'de düzenlenecek Ankara Kahve Festivali'nde yer alacağını söyledi. Peru'nun ana varyetesi "Typica" olan; farklı lezzet, aroma ve asitlik profillerine sahip Arabica kahveleri ürettiğini belirten Martel, ülkesinde iklim koşulları, rakım ve zengin toprakları nedeniyle yüksek kaliteli kahve üretildiğini kaydetti. Sunumun ardından davetlilere kahve ikram edildi. Güncel Kaynak: AA / Hakan Dündar Ankara Güncel Haberler

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