Ankara haberi... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi
Güncel Haberler
Ankara haberlerine göre İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Bayrakların yarıya indirilmesi ANKARA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesi dolayısıyla, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği
Bayrakların yarıya indirilmesi ANKARA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesi dolayısıyla, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi.
Kaynak: AA / Baha Kalmurat - Güncel