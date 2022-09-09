Ankara haberi... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi Güncel Haberler Ankara haberlerine göre İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Bayrakların yarıya indirilmesi ANKARA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesi dolayısıyla, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Bayrakların yarıya indirilmesi ANKARA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesi dolayısıyla, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi. Güncel Kaynak: AA / Baha Kalmurat England Ankara Güncel Haberler

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