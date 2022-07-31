Ankara gündem haberleri: TİHEK'ten Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıları kınadı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara'daki Alevi sivil toplum kuruluşları ve cemevlerine yönelik saldırıları kınadığını duyurdu.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi hatırlatılarak, Ankara'da Alevi kurumları ve cemevlerine yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemleriyle maddenin ihlal edildiği belirtildi.

"Nefret söylemi, olumsuz kalıp yargılar ve dini nefretin savunulmasını içeren olaylar masum insanların öldürülmesine, ibadethane saldırılarına ve misilleme çağrılarına neden olmaktadır. Bu tür şiddet olayları ve söylemler aynı zamanda dini muhalifleri, dini azınlık üyelerini veya inanmayanları orantısız biçimde hedef almaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eşitlik kurumları, ayrımcılık mağdurlarına yardım eden, ayrımcılık konularını izleyen ve raporlayan ve haklar konusunda bilinçlenmeye ve toplumsal eşitliğin teşvikine katkıda bulunan kurumlardır. Bu kapsamda Ankara'da Alevi kurumları ve cemevlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırılar insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi misyonu olan kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu açıklamalar ışığında yüzlerce yıldır Anadolu topraklarında kardeşlik ruhuyla birlikte yaşadığımız Alevilik inancına sahip vatandaşlara yapılan şiddet eylemlerini kınıyor, farklı etnik köken, din ve inanca sahip birçok topluluğun farklılıklarına rağmen barış ve huzur içinde yaşadığı coğrafyamızda bu türden insan haklarıyla bağdaşmayan saldırıların ülkemizin kültür mozaiğine zarar veremeyeceğine ve birlik ve beraberliğimize halel getiremeyeceğine inanıyoruz."