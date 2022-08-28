Ankara gündem haberi: Ankara'da evinde tadilat yaparken spiral taşı isabet eden kişi öldü Güncel Haberler Ankara gündem haberi... Ankara'nın Çubuk ilçesinde, spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde, spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Osman Akbaş'ın (60), evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşı boğazına isabet etti. Ağır yaralanan Akbaş, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Cumhuriyet Mahallesi Osman Akbaş Ankara Güncel Haberler

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