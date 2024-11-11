Ankara Güdül'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği
Güdül İlçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlikte, Kaymakam Barış Aytürk ve Belediye Başkanı Mehmet Doğan gibi önemli isimler yer aldı. Başkan Doğan, dikilen her fidanın doğaya nefes ve geleceğe umut olacağını belirtti.
Ankara'nın Güdül İlçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesindeki etkinliğe, Kaymakam Barış Aytürk, Belediye Başkanı Mehmet Doğan, Emniyet Müdürü Tahir Darbazoğlu, Jandarma Komutanı Bülent Koç, daire amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, dikilen her fidanın doğaya nefes, geleceğe umut olacağını kaydetti.???????