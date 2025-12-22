Haberler

ABB'den Gar İstasyonu'ndaki metro tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına yol açan yangın alarmının bir kişi tarafından bilinçli olarak devreye alındığını açıkladı. Olay sonrası hukuki süreç başlatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Gar İstasyonu'nda metronun boşaltılmasına neden olan olayda, yangın alarmının bir kişi tarafından bilinçli olarak devreye alındığının tespit edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yangın alarmının devreye girmesiyle otomatik anons sisteminin aktif hale geldiği, bu durumun kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olduğunu, olayın ardından detaylı inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İncelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıra dışı düğün! Gelin ve damat cam vitrinde gezdirildi

Sıra dışı düğün! Gelin ve damada bakın ne yaptılar?
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Sıra dışı düğün! Gelin ve damat cam vitrinde gezdirildi

Sıra dışı düğün! Gelin ve damada bakın ne yaptılar?
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
title