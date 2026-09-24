Ankara Etimesgut'ta okul bahçesinde eşinin bıçakladığı kadın hastanede öldü

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde okul bahçesinde boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül'de Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu almaya gittiği sırada okul bahçesinde tartıştığı eşi B.G. tarafından bıçaklanan Buse G. (26), hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay

Buse G, 17 Eylül'de Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu almak için beklediği sırada yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi B.G. ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.G, eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçmış, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA