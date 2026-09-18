Haberler

Ankara Etimesgut'ta eşini bıçaklayan şüpheli kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Etimesgut'ta boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunu okuldan aldığı sırada bıçakla yaralayan şüpheli, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Şüpheli ifadesinde eşiyle iki kez evlenip boşandığını, boşanma sürecinde aldatıldığını iddia etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu aldığı sırada Buse G'nin eşi tarafından bıçaklanarak yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan B.G. Batı Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren B.G, eşiyle daha önce iki kez evlenip boşandığını, boşanma süreci sırasında eşinin kendini aldattığını öğrendiğini iddia etti.

Olay günü veli toplantısı için okula gittiğini öne süren B.G, eşinin kendisine hakaret etmesi üzerine bıçakladığını ileri sürdü.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen B.G, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Balkonda sakince duruyordu! Görüntünün devamı herkesi şaşkına çevirdi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi

Sesini duyunca irkildi: Mahvettin bizi
İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı

Yüzyıllık eserler için korkutan anlar: Floransa'yı fırtına vurdu
100. randevu öncesi nefesler tutuldu! Koca ülke bu derbiyi bekliyor

14 yıl sonra geri dönüyor! Milyonların beklediği kapışma yarın
Kahramanmaraş’ta saç kesimini beğenmeyen müşterinin akrabaları kadın kuaförü darp etti

Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı! Ortalık karıştı
İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Motorine indirim geliyor

İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Beklenen haber geldi
Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!