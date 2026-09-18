Ankara Etimesgut'ta eşini bıçaklayan şüpheli kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu aldığı sırada Buse G'nin eşi tarafından bıçaklanarak yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan B.G. Batı Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren B.G, eşiyle daha önce iki kez evlenip boşandığını, boşanma süreci sırasında eşinin kendini aldattığını öğrendiğini iddia etti.

Olay günü veli toplantısı için okula gittiğini öne süren B.G, eşinin kendisine hakaret etmesi üzerine bıçakladığını ileri sürdü.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen B.G, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA