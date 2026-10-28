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Ankara Etimesgut'ta drift yapan 16 zanlıdan 14'ü konutu terk etmeme şartıyla salındı

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Ankara Etimesgut'ta araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, 2 şüpheliyi ise adli kontrol olmadan serbest bıraktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'ta bir grubun, araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ederek trafik güvenliğini tehlikeye soktukları tespit edildi.

Bu kapsamda ihbar tutanakları ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda kimlikleri belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen 16 zanlı, savcılık ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 2'sini adli kontrol olmadan serbest bırakan hakimlik, 14 şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme adli kontrol şartını uyguladı.

Kaynak: AA
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