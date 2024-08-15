Enerji Bakanı Bayraktar, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 50. kuruluş yıl dönümünde konuştu
Enerji Bakanı Bayraktar, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 50'nci kuruluş yıl dönümü töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasında enerji sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Bakan Bayraktar, BOTAŞ'ın önemine vurgu yaptı ve kuruluşun başarılarını kutladı.
ANKARA Enerji Bakanı Bayraktar, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 50'nci kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu
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