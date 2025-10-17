Haberler

Ankara Devlet Opera ve Balesi Bu Sezon Daha Fazla Seyirciyi Ağırlamayı Hedefliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Devlet Opera ve Balesi, bu sezon daha fazla seyirciye ulaşmayı planlıyor. Geçen yıl 112 bin seyirciye ulaştıklarını belirten Demet Gökalp, temsil sayılarının artırılacağını açıkladı. Yeni sezonda dikkat çeken eserlerden biri 'Lucia di Lammermoor' ve Fındıkkıran'ın farklı salonlarda sahnelenmesi olacak.

Geçen sezon yaklaşık 112 bin seyirciye ulaşan Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), bu sezon farklı sahnelerde oynayarak ve temsil sayısını artırarak daha çok seyirciyle buluşmayı hedefliyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2025-2026 sanat sezonunda, bale ve opera repertuvarının önde gelen eserlerini geçen yıl olduğu gibi sahnelemeye devam edecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü görevini yakın zamanda üstlenen çello sanatçısı Demet Gökalp, AA muhabirine sezon programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gökalp, sezon öncesi festivallerde sanatseverlerle buluştuklarını ve sezona da Kültür Yolu Festivalleriyle "merhaba" dediklerini söyledi.

Geçen sezonun başarılı geçtiğini, bu sezonda da aynı başarıyı sürdürmek istediklerini vurgulayan Demet Gökalp, "Ankara Operasında geçen sezon 268 temsil yaptık. Yaklaşık 112 bin seyirciye ulaştık. Yüksek bir doluluk oranı da oldu. Bu sezon yine çok çalışarak daha çok seyirciyle buluşmak istiyoruz. Temsil sayılarımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turandot operasının geçen yıllarda Ankara'da sahnelendiğini ve bir süre ara verdiğini belirten Gökalp, bu eseri kostüm, reji ve dekoru değişmeden yeniden sanatseverlerle yeni sezonda sunmaya başladıklarını söyledi.

Gökalp, "Kuğu Gölü ve Kamelyalı Kadın balemiz geçen sezonda sahnelenmişti, bu sezon yine sahnelerde olacak. Lucia di Lammermoor operası kasım ayında prömiyer yapacak. Çalışmaları hızla sürüyor, güzel olacağını düşünüyorum. Ankaralı sanatseverler uzun süredir izlemedi bu eseri. Biz de heyecanla bekliyoruz." dedi.

"Fındıkkıran'ı farklı salonlarda da sahnelemek istiyoruz"

ADOB olarak CSO Ada Ankara Mavi Salon ve Tarihi Salon, Resim ve Heykel Müzesi sahnesinde modern dans, çocuk oyunları ve konserlerin bu sezonda da devam edeceğini ifade eden Gökalp, geçen sezonun sonunda prömiyeri yapılan Çelebi operasının da devam edeceğini söyledi.

Gökalp, "Çelebi çok güzel bir proje oldu ve orkestrasında görev aldım, bundan da gurur duydum. Çalarken duygulandık. Aralık ayında Çelebi operasının temsillerine yeniden başlayacağız. Tabii bunun yanı sıra ocak ayından itibaren yeni eseler ve başka kurumlarla işbirliklerimiz de olacak. Güzel ve başarılı bir sezon olacağını düşünüyoruz."

Seyirci rekorlarını kıran Fındıkkıran'ın bu sezonda da sanatseverlere sunulacağını belirten Gökalp, "Salonumuzun kapasitesi belli ama daha çok temsil yaparak daha çok seyirciye ulaşmayı istiyoruz. Fındıkkıran'ı farklı salonlarda da sahnelemek istiyoruz. Netleşince seyircilerimize duyuru yapacağız." diye konuştu.

1300 çocuk operanın mutfağını gezdi

Çocuklara opera ve balenin mutfağını anlatan Opera Tur'un eski ADOB Müdürü Volkan Kıran'ın fikriyle Şubat 2024'te başladığını ve halen devam ettiğini belirten Demet Gökalp, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar farklı okullardan toplam 1313 çocuk Opera Tur'a katıldı. Operayı izlemek veya bu tarz bir işin mutfağını görmek, çocukların rüyalarını bile değiştirir. Başka bir pencere açar ve vizyonlarını geliştirir. Opera Tur sezon boyunca devam edecek. Her hafta yapmaya çalışıyoruz. Okullar başvuruyor ve sonrasında sıraya koyuyoruz. Çok büyük talep var. Projemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.