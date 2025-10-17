Ankara Devlet Opera ve Balesi Bu Sezon Daha Fazla Seyirciyi Ağırlamayı Hedefliyor

Geçen sezon yaklaşık 112 bin seyirciye ulaşan Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), bu sezon farklı sahnelerde oynayarak ve temsil sayısını artırarak daha çok seyirciyle buluşmayı hedefliyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2025-2026 sanat sezonunda, bale ve opera repertuvarının önde gelen eserlerini geçen yıl olduğu gibi sahnelemeye devam edecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü görevini yakın zamanda üstlenen çello sanatçısı Demet Gökalp, AA muhabirine sezon programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gökalp, sezon öncesi festivallerde sanatseverlerle buluştuklarını ve sezona da Kültür Yolu Festivalleriyle "merhaba" dediklerini söyledi.

Geçen sezonun başarılı geçtiğini, bu sezonda da aynı başarıyı sürdürmek istediklerini vurgulayan Demet Gökalp, "Ankara Operasında geçen sezon 268 temsil yaptık. Yaklaşık 112 bin seyirciye ulaştık. Yüksek bir doluluk oranı da oldu. Bu sezon yine çok çalışarak daha çok seyirciyle buluşmak istiyoruz. Temsil sayılarımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turandot operasının geçen yıllarda Ankara'da sahnelendiğini ve bir süre ara verdiğini belirten Gökalp, bu eseri kostüm, reji ve dekoru değişmeden yeniden sanatseverlerle yeni sezonda sunmaya başladıklarını söyledi.

Gökalp, "Kuğu Gölü ve Kamelyalı Kadın balemiz geçen sezonda sahnelenmişti, bu sezon yine sahnelerde olacak. Lucia di Lammermoor operası kasım ayında prömiyer yapacak. Çalışmaları hızla sürüyor, güzel olacağını düşünüyorum. Ankaralı sanatseverler uzun süredir izlemedi bu eseri. Biz de heyecanla bekliyoruz." dedi.

"Fındıkkıran'ı farklı salonlarda da sahnelemek istiyoruz"

ADOB olarak CSO Ada Ankara Mavi Salon ve Tarihi Salon, Resim ve Heykel Müzesi sahnesinde modern dans, çocuk oyunları ve konserlerin bu sezonda da devam edeceğini ifade eden Gökalp, geçen sezonun sonunda prömiyeri yapılan Çelebi operasının da devam edeceğini söyledi.

Gökalp, "Çelebi çok güzel bir proje oldu ve orkestrasında görev aldım, bundan da gurur duydum. Çalarken duygulandık. Aralık ayında Çelebi operasının temsillerine yeniden başlayacağız. Tabii bunun yanı sıra ocak ayından itibaren yeni eseler ve başka kurumlarla işbirliklerimiz de olacak. Güzel ve başarılı bir sezon olacağını düşünüyoruz."

Seyirci rekorlarını kıran Fındıkkıran'ın bu sezonda da sanatseverlere sunulacağını belirten Gökalp, "Salonumuzun kapasitesi belli ama daha çok temsil yaparak daha çok seyirciye ulaşmayı istiyoruz. Fındıkkıran'ı farklı salonlarda da sahnelemek istiyoruz. Netleşince seyircilerimize duyuru yapacağız." diye konuştu.

1300 çocuk operanın mutfağını gezdi

Çocuklara opera ve balenin mutfağını anlatan Opera Tur'un eski ADOB Müdürü Volkan Kıran'ın fikriyle Şubat 2024'te başladığını ve halen devam ettiğini belirten Demet Gökalp, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar farklı okullardan toplam 1313 çocuk Opera Tur'a katıldı. Operayı izlemek veya bu tarz bir işin mutfağını görmek, çocukların rüyalarını bile değiştirir. Başka bir pencere açar ve vizyonlarını geliştirir. Opera Tur sezon boyunca devam edecek. Her hafta yapmaya çalışıyoruz. Okullar başvuruyor ve sonrasında sıraya koyuyoruz. Çok büyük talep var. Projemizi sürdüreceğiz."