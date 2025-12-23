Haberler

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın Trablus kentine gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi yakınlarında ulaşıldığını açıkladı. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı'nın da bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu, düşen uçakla ilgili NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza

Fenerbahçe anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza atılıyor
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe

Yıldız isimden sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe