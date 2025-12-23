Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın Trablus kentine gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi yakınlarında ulaşıldığını açıkladı. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı'nın da bulunduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu, düşen uçakla ilgili NSosyal hesabından açıklama yaptı.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."