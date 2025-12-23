Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu, düşen uçakla ilgili NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."