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Güdül'de cami temizliği ve Beypazarı'nda müftü ziyareti

Güdül'de cami temizliği ve Beypazarı'nda müftü ziyareti
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Ankara'nın Güdül ilçesinde camilerde temizlik çalışmaları yapıldı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde camilerde temizlik çalışmaları yapıldı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ortamlarda yapmalarını sağlamak üzere cami temizliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçe merkezi başta olmak üzere ibadethanelerde ekiplerin çalışma yaptığını aktaran Doğanay, Aşağı Emirler Camii, Yeşilöz Mahallesi Camii, Garipçe Mahallesi Camii, Adalıkuzu Mahallesi Camii'nin temizlendiğini kaydetti.

İlçe Müftüsü İbrahim Güneş de temizlik çalışmaları dolayısıyla Doğanay'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti. -??????

Beypazarı'nın yeni müftüsü Süsün'e ziyaret

Beypazarı ilçesinin eski müftüsü Mehmet Karakoyun, yeni müftü Mehmet Süsün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yurt dışı görevi sonrası Bolu Yeniçağ İlçe Müftülüğüne atanan Karakoyun'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Süsün, diyaloglarının süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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