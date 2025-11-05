Ankara'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

Ankara'daki sivil toplum kuruluşları (STK), Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaştırılması ve bölgedeki altyapının onarılması çağrısında bulundu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısıyla ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği'nde bir araya gelen insani yardım kuruluşları temsilcileri, ortak basın açıklaması yaptı.

STK'ler adına açıklama yapan Safa Vakfı Genel Başkanı Mehmet Kalkan, Gazze'nin büyük bir yıkımın ardından yeniden hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in, Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarla 2 yıl boyunca insanlığın vicdanını yaraladığını belirten Kalkan, "Bu süreçte Gazze'ye 100 bin tondan fazla bomba yağdırıldı. Şehirler yok edildi, hayatlar karartıldı. Uluslararası hukukta savaş suçu olarak kabul edilen ne varsa siyonist İsrail Gazze'de işledi. Bugün sabrın, azmin ve direnişin sembolü haline gelen Gazze'ye hep birlikte destek olmak ve yeniden ayağa kaldırmak zorundayız." dedi.

Türkiye'nin arabulucu olarak katkı sağladığı 9 Ekim'deki ateşkes sürecinin Gazze için bir nefes alma imkanı sağladığına işaret eden Kalkan, ANFİDAP çatısı altında yürütülen geniş kapsamlı faaliyetlerden birinin de Gazze'nin rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar olduğunu kaydetti.

Gazze'nin imarının, sadece taş üstüne taş koymak değil, umutları yeniden inşa etmek olması gerektiğinin altını çizen Kalkan, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak, orada insan onuruna yaraşır bir yaşam tesis etmek için Türkiye'nin her ilinde, gönüllülerin, kurumların, yardım derneklerinin aynı hedefe odaklanacağını söyledi.

"Gazze'nin acil desteğe ihtiyacı var"

ANFİDAP'ın hem bileşenleri hem de temas halinde olduğu yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'nin yeniden ihya ve inşa seferberliğinde üzerine düşeni yerine getireceğini vurgulayan Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'nin bugün acil olarak enkaz kaldırma ve altyapı onarımı, konteyner ve prefabrik yaşam alanları kurulumu, temiz su ve arıtma sistemleri kurulumu, sağlık ve mobil klinik desteği, eğitim alanlarının yeniden inşası, gıda güvenliği programı, giyim ve temizlik malzemesi desteği, yetim çocuklara sosyal destek, ibadethane ve toplumsal alanların onarımı, psikososyal rehabilitasyon ve eğitim programları, eğitim teknolojisi desteği, uluslararası işbirliği ve diplomatik dayanışma alanlarında desteğe ihtiyacı vardır."

İnsani yardım konusunda imkanlarını mağdur ve mazlumlar için seferber eden Türkiye'nin, Gazze'nin imarı sürecinde de önemli rol oynaması gerektiğine işaret eden Kalkan, "Gazze'de yürütülecek projeler, Türkiye'nin vicdani liderliğinin, sivil dayanışma kültürüyle birleştiği bir örnek olacaktır. Bugün bir kez daha tarih bizi çağırıyor. Sadece taş üstüne taş koyarak değil, insanlık üzerine insanlık ekleyerek Gazze'yi yeniden inşa etmek zorundayız. İlk günden beri mazlum Filistin halkının yanında duran insanımızın Gazze'yi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz." diye konuştu.