Ankara'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Aksaray'da Defnedildi
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Bellikli ailesinin üç ferdi, Aksaray'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Aksaray'da toprağa verildi.
Ankara'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ayhan Bellikli, Özlem Bellikli ve Hayrunnisa Bellikli'nin cenazeleri, Somuncu Baba Külliyesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel