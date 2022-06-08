Ankara'daki sağanak sonrası bir kadın su basan yolda zor anlar yaşadı - Haberler

Ankara'daki sağanak sonrası bir kadın su basan yolda zor anlar yaşadı Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti. Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti. Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü. Kısa süre sonra zorlukla ayağa kalkan kadın, suyla kaplı yolda yürümeye çalışırken bir kez daha düştü. Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar Ankara Üniversitesi çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı. Bölgedeki rögarlardan taşan su, trafik akışını engelledi. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Çankaya su Güncel Haberler

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