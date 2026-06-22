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Ankara'da araçların çıkmakta zorlandığı yokuş ilgi görüyor

Ankara'da araçların çıkmakta zorlandığı yokuş ilgi görüyor
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kirazlı Sokak'taki dik yokuş, araçların çıkmakta zorlanmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri çeken Atilla Karaca, yokuşun ünlenmesinin ardından ziyaretçilerin çevre sakinlerine rahatsızlık vermeye başladığını belirtti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki dik yokuş, bir gencin cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ilgi odağı haline geldi.

Seyranbağları Mahallesi'nde bulunan Kirazlı Sokak'taki dik yokuşu çıkmakta zorlanan araçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kayan araçları iş yerinin camından cep telefonu kamerasıyla çeken Atilla Karaca'nın görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı.

Sürücülerin yaşadığı güçlükleri kendi yorumuyla paylaşan Karaca, iş yerinin bu dik yokuşta bulunduğunu, dışarıdan gelen araçların kayma sesleri üzerine cep telefonuyla görüntü çekmeye başladığını söyledi.

Videoların yoğun etkileşim görmesi üzerine çekim yapmayı sürdürdüğünü belirten Karaca, "Birkaç tane daha video paylaşımı yaptım, viral oldu. Türkiye'nin dört bir yanından buraya insanlar gelmeye başladı ama güzel başlayan bir şey, şu anda biraz kötüleşmeye başladı." dedi.

"Komşulara rahatsızlık vermezlerse iyi olur"

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve Ankara'nın çeşitli noktalarından gelen ziyaretçilerin araçlarını yokuşta denediklerini ve çevrede yaşayanlara rahatsızlık vermeye başladıklarını ifade eden Karaca, "Komşulara rahatsızlık vermezlerse iyi olur. Ben birazcık mahcup hissediyorum çünkü. Evet, ünlendi yokuş, ilk bir hafta güzeldi. Amcalar, teyzeler, 'Benim oğlan beni bana gönderiyor, işte bizim yokuşu ünlü etmişsin sen.' diyordu. Şimdi de 'Başımız ağrıyor, lastik yakıyorlar.' noktasına geldik." diye konuştu.

Karaca, yokuşta araçların kaymaması için belediye ekiplerince iyileştirme yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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