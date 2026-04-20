Başkentte boya fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Sincan ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangında fabrikada teknisyen olarak çalışan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangında, 2 kişi yaralı olarak hastaneye intikal ettirilirken, teknisyen olarak çalışan A.U'ya ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşıldı.