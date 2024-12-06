Ankara'da 'Zeytin Dağı Çocukları' Sergisi Açıldı

Ankara'da, savaşın devam ettiği Filistin, Suriye ve Ukraynalı çocukların yer aldığı, "Zeytin Dağı Çocukları" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Fotoğraf sanatçısı ve araştırma yazarı Hilal Bayar, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" için tasarladığı proje kapsamında aktif savaşın devam ettiği Suriye, Ukrayna ve Filistin diğer ülkelerden çocukları fotoğrafladı.

Bayar, çektiği fotoğraflardan oluşan "Zeytin Dağı Çocukları" isimli sergisini Ankara'da meraklıların ilgisine sundu.

Başkentteki "Fotokolektif" isimli sanat galerisinde yer alan ve 55 fotoğrafın bulunduğu sergi, 25 Aralık'a kadar devam edecek.