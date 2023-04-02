Ankara'da yüksekten düşen çatı ustası, hastanede öldü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı ahşap evin çatısından düşen çatı ustası, hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı ahşap evin çatısından düşen çatı ustası, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Beytepe Sokak'taki üç katlı ahşap evde çalışan Atif Aslan, 2 gün önce dengesini kaybederek çatıdan yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aslan'ın cenazesinin, memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel