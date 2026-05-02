Ankara'da yüksek kesimlere kar yağdı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde yüksek kesimlere, mayıs ayında kar yağdı.

Başkentte hava sıcaklığının düşmesiyle, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Çubuk ilçesinde Yukarı Çavundur Yaylası ve Aydos Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Yayla ve dağın zirve noktaları beyaz örtüyle kaplandı, bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Aydos Dağı'nda doğa yürüyüşü yapan grup soğuk ve kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

